Куэрри уверенно победил Тиафо в первом круге «Ролан Гаррос»

Американец Сэм Куэрри (12) стал участником 1/32 финала «Ролан Гаррос»—2018, победив своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо в трёх партиях — 6:1, 6:2, 7:6 (8:6). У Фрэнсиса был один сетбол на тай-брейке на своей подаче, после чего он проиграл три очка подряд.



Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Куэрри выполнил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Тиафо 6 подач навылет, 5 двойных и 6 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Куэрри поспорит с французом Жилем Симоном.

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