Осака: я впервые попала в посев на ТБШ и ощущаю дополнительное давление

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы над американкой Софьей Кенин в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 7:5.
"Когда я была моложе, то старалась выполнять невероятные удары навылет и развлекать публику. Но с возрастом я стала понимать, что важнее побеждать, прилагая минимум усилий. Лучше всего я играю, когда концентрируюсь только на себе.
Я раньше никогда не была в посеве на турнирах "Большого шлема". Из-за этого я ощущаю дополнительное давление", — цитирует Осаку официальный сайт тура.
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