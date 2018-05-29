Гаврилова одолела Кырстю на «Ролан Гаррос», несмотря на 17 двойных ошибок

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (24) вышла во второй круг Открытого чемпиона Франции, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 17 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Гаврилова поспорит с представительницей США Бернардой Перой.

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