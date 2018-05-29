Шаповалов: есть множество аспектов, которые мне необходимо улучшить

Канадский теннисист Денис Шаповалов (24) прокомментировал победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 7:5, 6:4, 6:2 в первом круге «Ролан Гаррос».



«Сегодня были очень тяжёлые погодные условия. Из-за дождя покрытие приобрёло другую структуру, в результате чего мячи отскакивали совсем иначе. Впрочем, я чувствовал, что демонстрирую хорошую игру. Джон – опытный теннисист, поэтому очень приятно, что мне удалось обыграть его и выйти в следующий раунд турнира. Возможно, теперь я выхожу на грунтовый корт с осознанием собственной силы. Мне всего 19 лет, и есть множество аспектов, которые необходимо улучшить. Сейчас я просто стараюсь сосредоточиться на том, что умею», — приводит слова Шаповалова официальный сайт ATP.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Шаповалов сразится с немцем Максимильяном Мартерером.

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