Дель Потро: в начале матча с Маю я много сомневался

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над представителем Франции Николя Маю в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 1:6, 6:1, 6:2, 6:4.

"В начале матча я не показывал своей лучшей игры, но затем я почувствовал себя лучше. Поначалу я много сомневался, но, к счастью, сумел это перебороть. Затем я почувствовал себя гораздо комфортнее на этом покрытии и заиграл лучше", — приводит слова дель Потро официальный сайт тура.

Следующим соперником уроженца Тандиля на "Ролан Гаррос" будет победитель матча Леонардо Майер (Аргентина) — Жюльен Беннето (Франция).



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