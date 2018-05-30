Норри: нравится быть аутсайдером и не чувствовать давления

22-летний британский теннисист Кэмерон Норри перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» против француза Люка Пуи признал, что чувствует себя комфортно в статусе аутсайдера.

«Мне даже нравится быть аутсайдером, ведь давление сказывается на сопернике, а не на мне. Уверен, что этот матч будет настоящей битвой. И, конечно, надеюсь, что я выйду из неё победителем. Для меня игра станет хорошей проверкой. Но я понимаю, что будет сложно в психологическом плане, матч отнимет много сил.

Понимаю, что буду немного нервничать перед матчем, но с нетерпением жду его. Это важный опыт для меня. Я двигаюсь шаг за шагом, не думаю о своём рейтинге ATP и результатах. Я лишь хочу становиться лучше и учиться на полученном опыте. Нужно понимать, что я – менее опытный игрок, чем все эти ребята на турнире», — цитирует Норри Tennis World USA.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».