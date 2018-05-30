Синякова одолела Козлову во втором круге «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Катержина Синякова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Катержина дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 37 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 28 виннеров и 43 неточности.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Синякова поспорит со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой (26).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».