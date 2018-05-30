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Куэрри не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив Симону

Куэрри не сумел выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив Симону
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француз Жиль Симон обыграл американца Сэма Куэрри, посеянного под 12-м номером, во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 32 минуты. Симон выполнил 9 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7, активно выиграл 27 очков и допустил 30 невынужденных ошибок. На счету Куэрри 11 эйсов, 6 двойных ошибок, 47 виннеров и 57 невынужденных ошибок.

За выход в четвёртый круг соревнований в столице Франции Симон поспорит с японцем Кеем Нисикори (19), ранее обыгравшим француза Бенуа Пэра.

Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
30 мая 2018 года, среда. 16:10 МСК
Жиль
Симон
Сэм
Куэрри
1:6 7:6 6:4 6:1
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