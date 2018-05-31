Осака: я сейчас больше концентрируюсь на теннисе, чем на придумывании оправданий

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы над представительницей Казахстана Зариной Дияс во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 7:5 и оценила свою следующую соперницу — американку Мэдисон Кис.



"Я стремлюсь лучше выступать на турнирах "Большого шлема". Я сейчас больше концентрируюсь на теннисе, чем на придумывании оправданий, связанных с покрытием, и тем, как моя игра ему не подходит. Мой приоритет — всегда выступать хорошо и проводить прекрасные матчи. С таким настроем ты не думаешь о том, что играешь на грунте.

В последний раз я встречалась с Мэдисон в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Конечно, я знаю, что она отличная теннисистка. Я раньше её не побеждала", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже Касаткина и Хачанов — в третьем круге «Ролан Гаррос», Зверев и Димитров выиграли в пяти сетах, Кафельников и Сафин сыграют в паре.