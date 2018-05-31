Касаткина: сложно было не сойти с ума от резаных ударов Флипкенс

Россиянка Дарья Касаткина рассказала о сложностях, вызванных сменой корта перед матчем с бельгийкой Кирстен Флипкенс во втором круге "Ролан Гаррос", и прокомментировала свою победу со счётом 6:3, 6:3.



"Мы подошли к задней линии и увидели, что там слишком влажно. Организаторы не думали, что здесь ещё будут проходить матчи, поэтому линии остались мокрыми. А так как солнечного света уже было мало, то корт был просто влажным. Такого раньше со мной не бывало, но я думала лишь о том, что мы вряд ли закончим матч сегодня. Рада, что в итоге всё сложилось удачно.



В начале я немного нервничала из-за всего произошедшего. К тому же начинало темнеть. Сначала мне было сложно выполнять подачи, но постепенно я привыкла. Я стала подавать лучше, хорошо двигалась и играла именно так, как хотела.

Для меня всё было сложно здесь. Трудно было спланировать тренировку, потому что вчера я была четвёртой в расписании, а затем пятой. Я не знала, на каком корте буду играть, поэтому сложно было принять решение о тренировке и о том, куда пойти перед игрой. Это был трудный день, но что нас не убивает, то делает нас сильнее.

Сложно было не сойти с ума от её резаных ударов, потому что солнца почти не было, и отскок мяча был не таким высоким. Мяч после её резаных ударов летел на высоте всего нескольких сантиметров над кортом, поэтому мне было тяжело в плане работы ног при перехода от форхенда к бэкхенду, трудно было выполнять правильные удары.

Турнир только начался, и я хорошо себя чувствую, ощущаю свежесть. Я провела не так много времени на корте, но завтра сыграю в паре с Дашей Гавриловой. Я стараюсь беречь эмоции, потому что это очень важно. Не хочу углубляться в свои мысли, потому что нужно чувствовать момент", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже Касаткина и Хачанов — в третьем круге «Ролан Гаррос», Зверев и Димитров выиграли в пяти сетах, Кафельников и Сафин сыграют в паре.