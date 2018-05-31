Гаврилова одолела Перу на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 5:7, 2:5

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (24) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу США Бернарду Перу со счётом 5:7, 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 35 минут. Дарья 4 раза подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 52 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 31 виннер и 60 неточностей. По ходу матча Дарья уступала 5:7, 2:5 и во втором сете отыграла матчбол.



За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Гаврилова поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (16).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».