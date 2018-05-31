Соперником Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос» будет Пуи

Французский теннисист Люка Пуи, посеянный на "Ролан Гаррос" под 15-м номером, пробился в третий круг, в четырёх партиях обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 43 минуты. Люка 10 раз подал навылет, активно выиграл 44 очка и совершил 49 невынужденных ошибок. На счету его соперника 6 эйсов, 33 виннера и 47 неточностей.

За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Пуи поспорит с россиянином Кареном Хачановым. "Ролан Гаррос" завершится 10 июня.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».