1 июня в Париже пройдёт матч третьего круга "Ролан Гаррос", в котором сыграют представитель Франции Люка Пуи (15) и россиянин Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Пуи — Хачанов на «Ролан Гаррос».



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с боснийцем Дамиром Джумхуром (26), либо с представителем Германии Александром Зверевым (2).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».