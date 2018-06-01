Шаповалов: если Мартерер продолжит так играть, то может пройти далеко

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал своё поражение от немца Максимильяна Мартерера во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 5:7, 4:6.

"Я выиграл первый сет и повёл с брейком во втором, но затем позволил сопернику вернуться в игру. После этого у меня начались трудности с подачей. Я мог подавать гораздо лучше. Но это было наше главное отличие сегодня.

Мы оба хорошо играли с отскока. Соперник демонстрировал отличный теннис, особенно в важные моменты. Стоит отдать ему должное. Если он продолжит так играть, то может пройти далеко", — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.

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