Мартерер: я старался чаще играть под бэкхенд Шаповалову

Немецкий теннисист Максимильян Мартерер поделился впечатлениями от победы над канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 6:4.
"Мой план заключался в том, что нужно было хорошо подавать, уверенно действовать на своей подаче, чтобы у соперника было не так много шансов сделать брейк. Это стало ключом к успеху. У Дениса очень мощный удар с форхенда, поэтому я старался больше играть ему под бэкхенд. Думаю, я отлично реализовал свой план после проигрыша первого сета. Здорово, что я сумел прибавить в игре на приёме и доставить трудности сопернику", — цитирует Мартерера официальный сайт тура.
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