Стрыцова победила Синякову и сыграет с Путинцевой в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 26-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Барбора активно выиграла 14 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 11 виннеров и 28 неточностей.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Стрыцова поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Турнир завершится 9 июня.

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».