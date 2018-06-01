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Стрыцова победила Синякову и сыграет с Путинцевой в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Стрыцова победила Синякову и сыграет с Путинцевой в 4-м круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 26-м номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Барбора активно выиграла 14 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 11 виннеров и 28 неточностей.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Стрыцова поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Турнир завершится 9 июня.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 3-й круг
01 июня 2018 года, пятница. 14:45 МСК
Катержина
Синякова
Барбора
Стрыцова
2:6 3:6
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