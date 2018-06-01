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Нисикори без проблем обыграл Симона в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Нисикори без проблем обыграл Симона в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Японец Кей Нисикори (19) добыл уверенную победу над французом Жилем Симоном в матче третьего тура Открытого чемпионата Франции – 6:3, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету Нисикори 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Симон выполнил 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся.

Соперником японского теннисиста по четвёртому раунду станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 7) – Маттео Берреттини (Италия).

Ролан Гаррос (м) 2018. 3-й круг
01 июня 2018 года, пятница. 14:05 МСК
Кей
Нисикори
Жиль
Симон
6:3 6:1 6:3
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