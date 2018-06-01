Нисикори без проблем обыграл Симона в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Японец Кей Нисикори (19) добыл уверенную победу над французом Жилем Симоном в матче третьего тура Открытого чемпионата Франции – 6:3, 6:1, 6:3.



Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету Нисикори 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Симон выполнил 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся.



Соперником японского теннисиста по четвёртому раунду станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 7) – Маттео Берреттини (Италия).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».