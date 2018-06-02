Мертенс обыграла Гаврилову в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Бельгийка Элисе Мертенс (16) уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (24) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции – 6:3, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Мертенс одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Гаврилова выполнила один эйс, ошиблась при подаче семь раз и сумела реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт.



Соперницей Мертенс в матче следующего раунда станет победительница пары Симона Халеп (Румыния, 1) – Андреа Петкович (Германия).

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».