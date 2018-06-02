С. Уильямс — об автобиографии Шараповой: не знала, что я так важна для Марии

Американка Серена Уильямс прокомментировала содержание автобиографической книги россиянки Марии Шараповой, часть которой посвящена их противостоянию.



«Там многое было написано обо мне. Я была удивлена, тем более что немалая часть этого — неправда. Не знала, что она так внимательно следит за мной и что я играла такую важную роль в её карьере. Я ничего плохого о Марии сказать не могла», — приводит слова С. Уильямс Ubitennis.



Напомним, 17-летняя Мария обыграла Серену в финале Уимблдона-2004, затем ещё раз победила её на Итоговом чемпионате WTA в том же году. Больше Шарапова её не обыгрывала, а счёт личных встреч сейчас — 19-2 в пользу Уильямс. Очередной матч между ними состоится в 1/8 финала «Ролан Гаррос»–2018.

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