Текстовая онлайн-трансляция матча Стрыцова — Путинцева на «Ролан Гаррос»

Чешка Барбора Стрыцова (26) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции встретится с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой, ранее выступавшей за Россию. Матч состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 14:00 по московскому времени, после завершения игры между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым (2).



Единственная предыдущая встреча Стрыцовой и Путинцевой завершилась в пользу Барборы — 6:3, 6:3 в первом раунде травяного турнира в Бирмингеме — 2017.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В четвертьфинале победительница этого матча сыграет или с американкой Мэдисон Кис (13), или с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (31).

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