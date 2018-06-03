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Хачанов или А. Зверев станет самым юным участником 1/4 финала «РГ» с 2009 года

Хачанов или А. Зверев станет самым юным участником 1/4 финала «РГ» с 2009 года
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Победитель матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым (2) не только впервые в карьере выйдет в четвертьфинал турнира «Большого шлема», но и станет самым юным четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции с 2009 года. Тогда в четвертьфинал вышел аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, в итоге добравшийся и до полуфинальной стадии, на которой он в пяти сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Дель Потро в момент выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2009 было 20 лет и 257 дней. Звереву сейчас 21 год и 51 день, а Хачанову — 22 года и 20 дней.

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — А. Зверев на «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос (м) 2018. 4-й круг
03 июня 2018 года, воскресенье. 12:15 МСК
Карен
Хачанов
Александр
Зверев
6:4 1:1
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