Хачанов или А. Зверев станет самым юным участником 1/4 финала «РГ» с 2009 года

Победитель матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым (2) не только впервые в карьере выйдет в четвертьфинал турнира «Большого шлема», но и станет самым юным четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции с 2009 года. Тогда в четвертьфинал вышел аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, в итоге добравшийся и до полуфинальной стадии, на которой он в пяти сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру.



Дель Потро в момент выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2009 было 20 лет и 257 дней. Звереву сейчас 21 год и 51 день, а Хачанову — 22 года и 20 дней.

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — А. Зверев на «Ролан Гаррос»

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