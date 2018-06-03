Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — А. Зверев на «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции встретится с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым (2). Поединок поставлен первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся в 12:00 по московскому времени.
Ранее Хачанов и Зверев играли друг с другом только один раз — в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в 2016 году. Карен тогда получил «уайлд-кард», а Александр был пятым сеяным. Немецкий теннисист победил со счётом 7:6 (7:3), 6:4 и в итоге стал чемпионом турнира, обыграв в финале швейцарца Стэна Вавринку.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвертьфинале победитель этого матча сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом (7), либо с японцем Кеем Нисикори (19).
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