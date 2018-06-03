Путинцева: каждая победа в Париже вселяет в меня дополнительную уверенность

Представительница Казахстана Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над чешкой Барборой Стрыцовой (26) со счётом 6:4, 6:3 в четвёртом круге «Ролан Гаррос».



«Не знаю, почему именно в Париже мне удаётся демонстрировать приличные результаты. На самом деле я люблю этот город. Здесь отличная атмосфера и прекрасная еда. Я проделала серьёзную работу с физической точки зрения, поскольку провела не так много матчей в связи с ранним вылетом на нескольких турнирах. Некоторые поражения были весьма обидными, но мне удалось оправиться от них. Каждая победа, добытая в Париже, вселяет в меня дополнительную уверенность», — приводит слова Путинцевой официальный сайт тура.



В четвертьфинале Путинцева встретится с американкой Мэдисон Кис (13).

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