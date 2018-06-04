Дель Потро: у нас с Чиличем были отличные матчи, а противостоять ему непросто

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над американцем Джоном Иснером в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:4, 6:4, а также поделился ожиданиями от встречи с хорватом Марином Чиличем.
«Быть в четвертьфинале турнира „Большого шлема“ и конкретно „Ролан Гаррос“ — особенное чувство. Я очень рад этому, и я чувствую, что играю хорошо.
Марин — отличный теннисист, и, конечно, мы хорошо знаем друг друга. У нас с ним были великолепные матчи, много пятисетовиков. Противостоять ему очень непросто, но я постараюсь сыграть ещё лучше, чем сегодня, показать свой теннис, а там посмотрим, будут ли у меня шансы на победу», — приводит слова дель Потро официальный сайт ATP.
Дель Потро в трёх сетах победил Иснера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было
LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.
Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.