Чилич: наши матчи с дель Потро всегда проходят в упорной борьбе

Хорват Марин Чилич прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 6:7 (4:7), 6:3 и поделился ожиданиям от встречи с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.

«В этом матче были прекрасные розыгрыши, настоящая игра в кошки-мышки, выходы к сетке. В противостояниях с Фабио всегда так бывает. Мне было нелегко в психологическом плане, так как требовалось всё время концентрироваться на игре и искать свои шансы. Я знаю, что упустил немало их, но понимал, что один-два ещё будут.

Играть с дель Потро всегда непросто. Думаю, наши матчи всегда проходят в упорной борьбе. Верю, что предстоящая игра будет именно такой. В этом матче будет много розыгрышей на задней линии, которые могут решить исход поединка. В подобных матчах всё решают считаные очки. Мне будет важно каждый розыгрыш проводить на высоком уровне", — цитирует Чилича официальный сайт тура.

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