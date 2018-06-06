Поражение Шараповой от Мугурусы — в обзоре четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова (28) не сумела обыграть испанку Гарбинье Мугурусу (3) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2:6, 1:6.



Матч продолжался 1 час 12 минут. Мария Шарапова совершила 6 двойных ошибок и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт. Мугуруса выполнила 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 имевшихся.



Соперницей третьей ракетки турнира по полуфиналу станет румынка Симона Халеп (1). Победительница этого противостояния не только получит путёвку в финал соревнований, но и звание первой ракетки мира.

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