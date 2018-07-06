Конта: я не буду переживать, если перестану попадать в посев

Британская теннисистка Йоханна Конта, проигравшая словачке Доминике Цибулковой во втором круге Уимблдона со счётом 3:6, 4:6, выразила уверенность, что в современном теннисе номер попадания в посев не так уж важно. На Уимблдоне она была посеяна под 22-м номером.

«Если честно, я думаю, что этот Уимблдон — лучшая демонстрация того, что посев — это далеко не всё. В женском теннисе сейчас очень много сильных игроков. В каждом конкретном матче любая теннисистка может сыграть великолепно. Я не буду переживать, если перестану попадать в посев», — приводит слова Конты WTA Insider.

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