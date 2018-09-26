Сегодня, 26 сентября, состоится матч третьего круга турнира в Ухане (Китай), в котором сыграют представительница Словакии Доминика Цибулкова и россиянка Дарья Касаткина, посеянная под 13-м номером. Начало поединка запланировано на 10:30 мск. Соперницы встречались в 2016 году на турнире в Санкт-Петербурге. Победу в том матче одержала россиянка со счётом 4:6, 7:5, 6:3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Касаткина в Ухане.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Ухане поспорит либо с американкой Софьей Кенин (Q), либо с Ариной Соболенко из Беларуси.



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября.

Касаткина отыграла четыре матчбола и одолела Сиюй Ван на турнире в Ухане