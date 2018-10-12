Джокович победил Андерсона и сыграет с А. Зверевым в полуфинале турнира в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя ЮАР Кевина Андерсона (7) со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.



Уроженец Белграда 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований Джокович поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим четвёртый номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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