Тарпищев: можем развести мужской и женский турниры, если не найдём, где играть

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал заявление по поводу нового формата ВТБ Кубка Кремля. В 2018 году московский турнир в последний раз проходит на «Олимпийском».

«Мы ценим, что это единственный в нашей стране мужской и женский турнир. Мы хотим сохранить такой формат. Мы можем развести мужской и женский турниры, если не будет нужного места для проведения соревнований», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее Тарпищев не исключил, что в следующем году финальные матчи Кубка Кремля могут пройти на новой «ВТБ Арене».

Кубок Кремля завершится 21 октября 2018 года. Действующим победителем мужского турнира является Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины, женского — немка Юлия Гёргес.

Первой соперницей Касаткиной на Кубке Кремля станет украинка Цуренко