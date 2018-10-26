Крейчикова: тяжело наладить взаимодействия, когда вы долго не играли вместе

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. В четвертьфинале она в дуэте со своей соотечественницей Катержиной Синяковой обыграла американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке со счётом 6:1, 6:4.

«Мы очень рады победе. Тяжело наладить взаимодействия, когда вы долго не играли вместе. Думаю, это у нас получилось. Мы здорово играли в первом сете. Во втором же мы испытывали трудности. Но и наши соперницы прибавили. Мы рады выходу в полуфинал», — цитирует Крейчикову официальный сайт тура.

В полуфинале Итогового чемпионата WTA чешки сыграют со своими соотечественницами Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой.

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