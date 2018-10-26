Синякова: мы старались играть агрессивно и оказывать давление на Меликар и Пешке

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. В четвертьфинале она в дуэте со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой обыграла американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке со счётом 6:1, 6:4.



«Мы старались играть агрессивно и быть первыми у сетки. Мы пытались оказывать давление на соперниц. В начале матча мы играли здорово, а у соперниц возникли трудности, и мы использовали свои шансы. В итоге мы выиграли, это был отличный матч», — приводит слова Синяковой официальный сайт тура



В полуфинале Итогового чемпионата WTA чешки сыграют со своими соотечественницами Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой.

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