Иснер: теннисистам будет очень тяжело готовиться к обновлённому Кубку Дэвиса

Американский теннисист Джон Иснер признался, что ему не нравится заявленная дата проведения обновлённого Кубка Дэвиса в 2019 году.



«Формат уникален, но дата проведения турнира мне не нравится. Вы знаете, что претензии по этому поводу высказывают многие игроки. Подумайте сами: 20 лучших игроков мира играют «Мастерс» в Париже и разъезжаются по домам – сезон окончен. Будет крайне тяжело как физически, так и ментально, подготовиться к Кубку Дэвиса в таких условиях», – цитирует 33-летнего теннисиста Reuters.



Ранее французское издание L'Equipe опубликовало информацию о том, что ведущие теннисисты якобы написали коллективное письмо в ITF, в котором проинформировали организацию о нежелании участвовать в обновлённом Кубке Дэвиса.

Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.

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