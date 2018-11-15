С. Уильямс: раньше я не была собой и во всём копировала сестру. Я была Серенус

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своих отношениях с сестрой Винус и о восприятии собственной внешности.

«Три года назад я переехала из дома, где жила вместе с сестрой. Я тогда сказала: „Винус, если мы вечно будем жить вместе, у меня не будет серьёзных отношений“. Первые полгода мне было тяжело, я всё равно иногда возвращалась к маме и сестре и говорила: „Это моя кровать!“ Мы с сестрой очень близки.

Раньше я не была собой. Я была Винус, точнее Серенус. Я идентифицировала себя с ней. Это было странно. У меня больше грудь, я крупнее, но я всё время спрашивала себя: «Почему я не Винус?» Она уставала от того, что я всё время её копировала. Она говорила: «Лучше найди саму себя». Постепенно я действительно изменилась. Я стала выглядеть иначе, играть иначе, иначе бить по мячу и бегать.

Наша сестра Йетунде говорила мне: «Все люди разные. Ты не Винус и никогда ею не будешь. Ты не будешь такой же худенькой, и это нормально. Ты не будешь такой же высокой, и это нормально. У тебя тоже красивое лицо и тело». Думаю, тогда я стала относиться к себе по-другому.

Я рада, что получила такой урок в своей жизни. Вообще, дело было не в Винус. Другие теннисистки тоже на меня не похожи, особенно топ-игроки, те, кто выигрывал турниры «Большого шлема». Я думала: «Могу ли я выигрывать с такой внешностью?». Я поняла, что могу это делать. Мне нужно было понять, что быть не Винус — это нормально», — цитирует Уильямс GQ.

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