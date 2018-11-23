Победа Саснович над Квитовой на Уимблдоне признана главной сенсацией сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были определены главные сенсации года. Первое место заняла победа представительницы Беларуси Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

24-летняя уроженка Минска на травяном турнире «Большого шлема» дошла до четвёртого круга, где проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:7 (4:7), 0:6.

Александра занимает 30-ю строчку рейтинга WTA, Петра — седьмую.

В 2018 году Саснович не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде. На счету Квитовой победы на соревнованиях в Санкт-Петербурге (Россия), Дохе (Катар), Праге (Чехия), Мадриде (Испания) и Бирмингеме (Великобритания).

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