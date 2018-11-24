Ноа: хорваты были сегодня на другом, более высоком уровне

Капитан сборной Франции по теннису Янник Ноа прокомментировал результат первого дня финала Кубка Дэвиса. Французы после первого дня уступают хорватам со счётом 0-2. Жо-Вильфред Цонга и Жереми Шарди не смогли взять ни одного сета в матчах с Марином Чиличем и Борной Чоричем.

«Мы уступили более сильным игрокам и лучшей команде. Когда у нас были брейк-пойнты, соперник всё время здорово подавал. Фактически у нас не было шансов на победу, хорваты были на другом, более высоком уровне.

Да, возможно, мы могли сыграть немного лучше. Но соперник доминировал, это факт. Просто хорваты были сильнее и лучше», — цитирует Ноа пресс-служба Кубка Дэвиса.

24 ноября состоится парная встреча — Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Мате Павич/Иван Додиг. Французской паре необходимо побеждать, чтобы избежать досрочного поражения в финале.

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