WTA: матч Осаки с Соболенко на US Open — 2-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги года. На этой неделе будут названы лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Второе место занял поединок японской теннисистки Наоми Осаки с представительницей Беларуси Ариной Соболенко в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Японка одержала победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4.



Наоми в итоге стала победительницей US Open, обыграв в финале 23-кратную чемпионку соревнований Grand Slam американку Серену Уильямс.



В рейтинге WTA 21-летняя японка располагается на пятой позиции. В 2018 году она также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA.



Соболенко в 2018 году победила на соревнованиях в Нью-Хэйвене и Ухане. В рейтинге WTA она занимает 13-ю позицию.

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