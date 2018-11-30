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WTA: матч Осаки с Соболенко на US Open — 2-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

WTA: матч Осаки с Соболенко на US Open — 2-й в списке лучших игр сезона на ТБШ
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги года. На этой неделе будут названы лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Второе место занял поединок японской теннисистки Наоми Осаки с представительницей Беларуси Ариной Соболенко в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Японка одержала победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Наоми в итоге стала победительницей US Open, обыграв в финале 23-кратную чемпионку соревнований Grand Slam американку Серену Уильямс.

В рейтинге WTA 21-летняя японка располагается на пятой позиции. В 2018 году она также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA.

Соболенко в 2018 году победила на соревнованиях в Нью-Хэйвене и Ухане. В рейтинге WTA она занимает 13-ю позицию.

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