Вайда: мне нравится Хачанов – он играет бесстрашно

Марьян Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, назвал имена представителей NextGen, которые могут стать звёздами тенниса в ближайшем будущем.



«Циципас – отличный игрок уже прямо сейчас. Алекс де Минор? Он мне нравится, но не думаю, что он созрел для больших свершений.

Особенно хотелось бы отметить Борну Чорича. Хорват уже добился огромного прогресса, притом что ему всего 22 года. Ещё есть Карен Хачанов, который играет абсолютно бесстрашно», – цитирует Вайду Tennis 365.

Ранее Марьян заявил, что между NextGen и возрастными теннисистами по-прежнему большой пробел.

Напомним, что Вайда был назван лучшим тренером 2018 года в ATP-туре, тогда как его подопечный получил награду «Возвращение года».