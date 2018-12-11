Сестра Гаэля Монфиса одержала победу в юниорском турнире

13-летняя француженка Маэли Монфис, которая является единокровной сестрой теннисиста Гаэля Монфиса, выиграла юниорский турнир третьей категории в Гётеборге (Швеция).

У Маэли и 32-летнего Гаэля общий отец.

Напомним, Монфис является победителем 8 турниров ATP в одиночном разряде, полуфиналистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции — 2008 и US Open 2016). В рейтинге ATP спортсмен располагается на 29-м месте.

Ранее Гаэль подтвердил участие в турнире в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 7 по 12 января 2019 года. Он не выступал на этих соревнованиях с 2013 года. В прошлом сезоне испанец Роберто Баутиста-Агут в финале обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.

3 декабря стало известно, что Монфис сменил тренера. 32-летний уроженец Парижа договорился о сотрудничестве с Лиамом Смитом.