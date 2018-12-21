Шарапова снялась в кавер-клипе на культовую песню SpiceGirl «Wannabe»

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова, американская бизнесвумен Оливия Палермо и ряд известных фотомоделей записали ролик, на котором танцуют под культовую песню группы Spice Girls «Wannabe».

Видео можно увидеть на канале Vogue Russia в YouTube.



31-летняя Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». На Олимпийских играх в Лондоне Мария завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.



В 2018 году Шарапова не выиграла ни одного турнира. В настоящий момент россиянка занимает 29-е место в мировом рейтинге WTA. Первым турниром, на котором Мария выступит в новом сезоне, станут соревнования в Шэньчжэне, которые пройдут с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова также выступит на турнире в Санкт-Петербурге.

Шарапова: у меня было бы намного меньше друзей, веди я себя в жизни как на корте