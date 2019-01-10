Чилич победил Вердаско, Шаповалов — Сока на выставочных соревнованиях в Куйонге

В Куйонге (пригород Мельбурна) завершился традиционный выставочный турнир. В заключительный день соревнований состоялись четыре матча.

Канадец Денис Шаповалов одолел американца Джека Сока со счётом 6:2, 3:6, [10:3], хорват Марич Чилич оказался сильнее испанца Фернандо Вердаско — 6:4, 6:4.

Австралийка Дестани Айава сломила сопротивление представительницы Румынии Сораны Кырсти — 2:6, 6:4, [11:9].

В парной встрече, в которой приняли участие четыре австралийских игрока, Джон Пирс и Александар Вукич в двух партиях обыграли Джон-Патрика Смита и Эндрю Уиттингтона со счётом 6:3, 6:4.

Соревнования в Куйонге предшествуют Открытому чемпионату Австралии, матчи основной сетки которого стартуют 14 января.

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