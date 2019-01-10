Бенчич: в матче с Ястремской остаётся только бегать и надеяться на лучшее

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Хобарте (Австралия) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
«Наши матчи всегда проходят в упорной борьбе. Я была готова к отчаянному сопротивлению. Противостоять Даяне нелегко, потому что она выполняет очень мощные удары. Она часто пробивает навылет, но также и допускает много невынужденных ошибок. Остаётся бегать и надеется на лучшее», — приводит слова Бенчич официальный сайт тура.
За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бенчич поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой. Турнир завершится 12 января.
Действующей победительницей соревнований является бельгийка Элисе Мертенс.
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На второй неделе января пройдут последние турниры перед Australian Open – Сидней, Хобарт и Окленд, а также уже началась квалификация к АО.