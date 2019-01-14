Бенчич одолела Синякову и сыграет с Путинцевой на Australian Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Белинда 1 раз подала навылет, активно выиграла 18 очков и совершила 34 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 6 эйсов, 30 виннеров и 34 неточности.
За выход в третий круг Australian Open Бенчич поспорит с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.
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