Осака: думала, что не прощу себе, если придётся признать поражение

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она в трёх партиях обыграла чешку Каролину Плишкову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Не могу точно сказать, что провела лучшую игру в своей жизни. Я просто не сдавалась и очень этим горжусь. В матче были моменты, когда я думала, что всё на грани. Думала, что не прощу себе, если в моей игре случится провал и мне придётся признать поражение.

Каролина сегодня допустила не так много невынужденных ошибок. Она больше ждала ошибок от меня. Темп игры не стал проблемой. А вот читать её подачу было действительно нелегко», — цитирует Осаку официальный сайт турнира.

В финале Осака сыграет с чешкой Петрой Квитовой. Победительница этого матча 28 января станет первой ракеткой мира.

«Мы раньше не встречались. Возможность впервые сыграть с ней сразу в финале турнира „Большого шлема“ — это нечто потрясающее. Я видела её игру в финалах Уимблдона. Знаю, что она великолепная теннисистка. Мне точно будет нелегко.

Конечно, статус первой ракетки мира — это большое достижение. Первая строчка рейтинга стала одной из главных моих целей после того, как я узнала, что могу на неё подняться. Но главное — победа в турнире. Рейтинг идёт на втором месте. Думаю, лучше сосредоточиться на одной цели», — сказала Наоми.

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