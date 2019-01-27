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Стало известно время дебютного матча Шараповой на St.Petersburg Ladies Trophy

Стало известно время дебютного матча Шараповой на St.Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA

Организаторы турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2019 составили расписание матчей основной сетки соревнований. Завтра, 28 января, в борьбу вступит пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова. Её первой соперницей станет представительница Австралии Дарья Гаврилова.

«Уже в понедельник на St. Petersburg Ladies Trophy 2019 Макарова — Звонарёва и Гаврилова — Шарапова (не ранее 17:00)», — передаёт из Санкт-Петербурга корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Первый номер посева получила Петра Квитова из Чехии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — россиянка Дарья Касаткина, четвёртый — представительница Беларуси Арина Соболенко. Турнир St.Petersburg Ladies Trophy завершится 3 февраля.

Запись доступна в "твиттере" Сальникова.

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