Отец Ястремской: со стороны Федерации тенниса Украины никогда не было поддержки

Александр Ястремской, отец украинской теннисистки Даяны Ястремской, прокомментировал отказ 18-летней спортсменки от участия в турнире Кубок Федерации.

«Федкап – это не простые турниры, это очень сложный ментальный срыв, там другая обстановка, там ты играешь за Родину. Все свои матчи, которые мы сыграли, за Родину и в юниорском, в детском возрасте мы все победили. Привезли золото, серебро мира, Кубок Европы и никогда в жизни у нас не было поддержки федерации тенниса. За всю нашу спортивную историю от ФТУ мы никогда ничего не получили. Это факт, даже «спасибо». Но, к сожалению, мы имеем с ней дело, потому что она завязана на Федкапе.

Покажите юниора, для которого ФТУ что-то сделала. Никогда вы никому ничем не помогли. И не нужно рассказывать о том, какая вы великая и классная Федерация. Друзья, вы преследуете только свои личные корыстные цели. И пока в нашей стране будет такая Федерация как наша, мы никогда не выиграем мировой Федкап, никогда в жизни вы не создадите полноценную сборную, никогда в жизни вы не приведёте команду к чемпионству. Вы не умеете договариваться. Не деньгами вы должны привлекать игроков, вы должны работать так, чтобы игроки тянулись к вам, а не убегали от ваших денег, которые вы предлагаете. И вводя тем самым в заблуждение болельщиков и всю теннисную Украину.



Мы готовы сражаться за Украину и мы готовы поехать на этот Федкап, честно отыграть свои два матча, за которые мы договаривались. Но мы хотим, чтобы это было честно. Никогда в нашей истории не было поддержки со стороны Федерации. Пока что вокруг нас только грязь и болото", – цитирует Ястремского портал «Большой теннис Украины».

Свитолина: не нужно делать на моей травме лишний пиар