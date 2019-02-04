Свитолина и Цуренко поздравили Ястремскую с победой в Хуахине

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко отметили второй одиночный трофей 18-летней соотечественницы Даяны Ястремской. Украинка выиграла соревнования в Хуахине, в финальном матче с Айлой Томлянович из Австралии отыгравшись со счёта 2:5 в решающей партии.



«Так держать! Продолжай отличную работу», — написала Свитолина в своём «твиттере».

«Поздравляю с большим достижением, Даяна! Большой успех!» — также при помощи «твиттера» похвалила соотечественницу Цуренко.

В новом рейтинге WTA Ястремская поднялась на 34-ю строчку и стала самой юной представительницей топ-40 рейтинга. Напомним, что в октябре 2018 года Даяна выиграла свой первый трофей — в финале турнира в Гонконге она оказалась сильнее китаянки Ван Цян — 6:2, 6:1.