Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв января». На победу в этой номинации претендуют американки Даниэль Коллинз и Аманда Анисимова, украинка Даяна Ястремская, а также представительница Австралии Эшли Барти.
Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.
Голосование в этой номинации завершится завтра, 7 февраля. Победительница будет объявлена 8 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и игрок месяца.
На старте сезона Коллинз дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Ястремская в Мельбурне добралась до третьего раунда, а в начале февраля завоевала титул в Хуахине.
Анисимова на Australian Open дошла до четвёртого круга. Барти добралась до четвертьфинала Australian Open и до финала турнира в Сиднее.