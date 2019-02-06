Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв января». На победу в этой номинации претендуют американки Даниэль Коллинз и Аманда Анисимова, украинка Даяна Ястремская, а также представительница Австралии Эшли Барти.



Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование в этой номинации завершится завтра, 7 февраля. Победительница будет объявлена 8 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и игрок месяца.



На старте сезона Коллинз дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Ястремская в Мельбурне добралась до третьего раунда, а в начале февраля завоевала титул в Хуахине.

Анисимова на Australian Open дошла до четвёртого круга. Барти добралась до четвертьфинала Australian Open и до финала турнира в Сиднее.

Осака, Квитова и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока января

Удары Барти и Анисимовой претендуют на звание лучшего по итогам января