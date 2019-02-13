Цуренко — о 18-летней Ястремской: она хороший учитель для меня

Украинcкая теннисистка Леся Цуренко комплиментарно высказалась в адрес 18-летней соотечественницы Даяны Ястремской.



«Каждый может являться хорошим примером. Я смотрела на Даяну и думала: «Браво, ты делаешь крутые вещи». Она действительно хороший учитель для меня. Мне тоже хотелось бы иметь такой тип мышления, при котором можно было бы пробивать навылет каждый мяч», — цитирует спортивный журналист Цуренко Дэвид Кейн в своём «твиттере».



В 2019 году Ястремская провела 15 матчей, выиграв в 12 из них. В её активе второй завоёванный трофей в карьере — украинка выиграла соревнования в Хуахине. По итогам января Даяна получила награду от WTA «Прорыв месяца».

В обновлённом рейтинге WTA от 11 февраля украинка занимает 34-ю строчку и является самой юной представительницей в топ-50.