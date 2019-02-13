Каролина Плишкова снялась с турнира в Дохе, её заменит сестра-близняшка Кристина

Представительница Чехии Каролина Плишкова не выступит на соревнованиях Qatar Total Open в Дохе, сообщает пресс-служба WTA. Причиной такого решения 26-летней теннисистки стало вирусное заболевание.



Чешка была посеяна на турнире под вторым номером. Во втором раунде соревнований она должна была сыграть с бельгийкой Элисе Мертенс. Место Каролины в основной сетке займёт её сестра-близняшка Кристина.



Qatar Total Open проходит в период с 11 по 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, в финале обыгравшая Гарбинье Мугурусу из Испании.



Каролина стала пятой теннисисткой, которая отказалась от участия в Qatar Total Open. Ранее с соревнований в Дохе снялась первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, представительница Австралии Эшли Барти, Каролин Гарсия из Франции и датчанка Каролина Возняцки.

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